15 Temmuz Cumartesi maaş yatar mı 2023? Resmi tatillerde maaşlar yatıyor mu? Memur maaşları 15 Temmuz'da yatacak mı? 14 günlük fark...

﻿ZAM ORANI NE KADAR?



Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.



Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.