Emekliye müjdeli haber sabah saat 09.00'da verildi! 7.500 TL ve üstü maaş alana yeni tablo çıktı! SSK BAĞKUR emeklisine promosyon kıyağı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar promosyon ödemeleri yaparak ek gelir sağlama imkanı sağlıyor. Emekli maaşını farklı bankalara taşımak isteyen emekliler promosyon fırsatlarını değerlendirerek ek ödeme alma imkanı elde edebiliyor. Ancak promosyonları karşılaştırarak ve bankaların şartlarını dikkatlice inceleyerek en uygun seçeneği tercih etmek emekliler için büyük önem taşıyor.