Altın hazinesi bulundu! Kazmayı vurdukları yerden adeta altın fışkırdı

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hermon Nehri doğa koruma alanı içindeki Banias arkeolojik sahasında son zamanlarda heyecan verici bir keşif yapıldı. Arkeologlar, bir duvarın içine gizlenmiş bir hazine buldular ve içinde 44 adet saf altın sikke ortaya çıktı. Bu sikkelere dair yapılan araştırmalar, hazineye ait olabilecek en eski tarihi MS 635 olarak işaret ediyor. Keşif bölgenin tarihine ışık tutacak önemli bir buluntu olarak değerlendiriliyor.
TARİHE IŞIK TUTUYOR
Bilim insanları İsrail'in kuzeyindeki Hermon Nehri (Banias) sahasında bulunan 170 gram ağırlığındaki bir sikke istifinin, MS 635 yılında Müslümanların bölgeyi fethi sırasında saklandığını belirtiyor.
Ayrıca araştırmacılar sikkelerin bölgedeki Bizans egemenliğinin son dönemine ışık tuttuğunu ifade ediyor.