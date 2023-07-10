1999 öncesi 2000 2008 sonrası emeklilik sistemi şekillendi! Yeni SGK BAĞKUR tablosu tarihi 1.800 gün geriye çekecek!

Belirli tarihleri kapsayan Bağ-Kur ve SSK primlerinin düşürülmesi konusu son dönemde gündemde yer alıyor. 1 milyondan fazla kişinin prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriliyor. Bu çalışmadan 1 milyondan fazla kişi faydalanacak. Seçimlerden sonra ilk çıkartılacak yasalardan olacak düzenleme ile 1 milyon kişi emeklilik için 9 bin gün (25 yıl) yerine 7200 gün (20 yıl) prim ödeyerek emekli olabilecek.
1800 GÜN DÜŞECEK
Yapılacak 1800 günlük indirimle bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular 7200 gün ile emekli olabilecek.
Bu düzenleme Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerini kolaylaştırarak sosyal güvenlik sistemine daha erken katılmalarını ve emekli maaşı almalarını sağlamayı amaçlıyor.