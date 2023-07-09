Memur maaşlarının netleşmesinin ardından gözler yatacağı tarihe odaklandı. Peki, Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Temmuz ayı zamlı memur, memur emeklisi, Emekli Sandığı maaşları hangi gün yatacak? 14 günlük maaş farkı ödeme tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memurlar yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam alıyorlar.
Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.
ZAM ORANI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 10,90 enflasyon farkı, yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri temmuzda toplam yüzde 17,55 zam almaya hak kazandı.
Hükümetin Meclis'e sunduğu kanun teklifiyle memurlara yüzde 17,55'lik zamma ek olarak 8 bin 77 TL'lik seyyanen artış yapılacak.