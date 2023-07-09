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    • Ekonomi
    • 09.07.2023 16:46
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    • 09.07.2023 16:49
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    KDV zammı ne zaman yansıyacak 2023? KDV zammı ne zaman geçerli olacak? KDV'si artan ürünler hangileri?

    Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergileri'nde artışa gidildi. Peki KDV zammı ne zaman yansıyacak 2023? KDV zammı ne zaman geçerli olacak? KDV'si artan ürünler hangileri?

    KDV zammı ne zaman yansıyacak 2023?

    Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 'KDV zammı ne zaman yansıyacak?' sorusu gündeme geldi. Peki KDV zammı ne zaman geçerli olacak? KDV'si artan ürünler hangileri?

    KDV ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK 2023?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

    ÖTV'Yİ DE KAPSIYOR

    Otomobillerden KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.

    Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerdeki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.

        KDV'Sİ ARTAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

        Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Kararla birlite bu oran artık yüzde 20 olacak.

        Temel gıda ürünlerindeki KDV'yse geçen yıl yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.
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        Haberler Ekonomi KDV zammı ne zaman yansıyacak 2023? KDV zammı ne zaman geçerli olacak? KDV'si artan ürünler hangileri?
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