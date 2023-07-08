Kıyıda köşede 74.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankada parası olan sevinçten takla atacak! 32 günlük net kazancınız...

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    • Ekonomi
    • 08.07.2023 09:04
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    • Son Güncelleme:
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    • 08.07.2023 09:04
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    Banka hesaplarında parası olan vatandaşlar için müjdeli haberler duyuruluyor. Bankalar mevduat faiz oranlarını sık sık güncelleyerek müşteri kazanma amacıyla yoğun bir rekabete giriyor. Birikimi olan vatandaşlar en yüksek getiriyi sağlayan yerleri öğrenmek ve buna göre hareket etmek istiyor. Mevduat hesapları altın gibi güvenli yatırım araçlarına ek olarak paralarını hesaplarına yatırarak değer kazandırma fırsatı sunuyor. Bu sayede insanlar güvenli bir şekilde paralarını banka hesaplarında tutarken aynı zamanda ek getiri elde etme imkanı sağlıyor.

    Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?

    Bankalarda sunulan mevduat faiz oranları, yatırımcılar için önemli bir tercih faktörü haline geliyor. Parasını mevduat hesaplarına yatırarak birikimini değerlendirmek isteyen vatandaşlar bu faiz oranlarını dikkatle takip ediyor. Son dönemde mevduat hesapları pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi haline geldi. Yaz aylarının ortasında birikimlerini değerlendirmek isteyen insanların sayısında da artış yaşanıyor.

    CEPTETEB

    Faiz Oranı
    %35,00
    Net Getiri
    2.186,30 TL
    Vade Sonu Ödeme
    77.186,30 TL

    AKBANK

    Faiz Oranı
    %36,00
    Net Getiri
    2.248,77 TL
    Vade Sonu Ödeme
    77.248,77 TL

        ODEABANK

        Faiz Oranı
        %38,50
        Net Getiri
        2.404,93 TL
        Vade Sonu Ödeme
        77.404,93 TL

        ING BANK

        Faiz Oranı
        %35,00
        Net Getiri
        2.186,30 TL
        Vade Sonu Ödeme
        77.186,30 TL

        GARANTİ BBVA

        Faiz Oranı
        %25,00
        Net Getiri
        1.561,64 TL
        Vade Sonu Ödeme
        76.561,64 TL

            FİBABANKA

            Faiz Oranı
            %33,00
            Net Getiri
            2.061,37 TL
            Vade Sonu Ödeme
            77.061,37 TL

            QNB FİNANSBANK

            Faiz Oranı
            %25,50
            Net Getiri
            1.592,88 TL
            Vade Sonu Ödeme
            76.592,88 TL
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            Haberler Ekonomi Kıyıda köşede 74.000 TL'niz varsa müjde yaşadınız! Bankada parası olan sevinçten takla atacak! 32 günlük net kazancınız...
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