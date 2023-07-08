Gençlere bedava tatil: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever Projesi 10 Temmuz'dan itibaren kapılarını açıyor

Geçtiğimiz yıl yaz boyunca 325 bin gence bedava tatil imkanı sunan Seyahatsever projesi bu yıl da devam ediyor. 10 Temmuz'da başlayacak proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri ücretsiz olarak ağırlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yıl yine her ilde bir erkek, bir kadın yurdumuz 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklamalarına imkan sağlayacak" dedi.
Gençlere konakladıkları illerde müze kartı da vereceklerini aktaran Bakan Bak, şöyle devam etti: "Gençlerimiz başvurdukları sürede istedikleri gibi yurtlarda kalacak. Gençlerimiz şehirleri görsün, daha iyi tanısın, bütçelerine katkı olsun istedik. Gençlerimize müze kartı da vereceğiz. Oradaki önemli yerleri ziyaret etmiş olacaklar. Gençlerimizin ülkemizin bütün değerlerini, kültürünü görmesini arzu ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kredi yurtlar kurumumuzun 800'ün üzerinde yurduyla gençlerimize hizmet veriyoruz. Seyahatsever projesini 10 Temmuz'da başlatıyoruz. 27 Ağustos tarihinde sona erecek. Gençlerimize iyi tatiller diliyoruz. 18-30 yaş arası gençlerimizi yurtlarımıza bekliyoruz."