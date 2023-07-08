Gençlere bedava tatil: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Seyahatsever Projesi 10 Temmuz'dan itibaren kapılarını açıyor

Geçtiğimiz yıl yaz boyunca 325 bin gence bedava tatil imkanı sunan Seyahatsever projesi bu yıl da devam ediyor. 10 Temmuz'da başlayacak proje kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, 18-30 yaş arası tüm gençleri ücretsiz olarak ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu yıl yine her ilde bir erkek, bir kadın yurdumuz 18-30 yaş arasındaki gençlerimizin illere yapacakları ziyaretlerde ücretsiz konaklamalarına imkan sağlayacak" dedi.