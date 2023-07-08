2000 2008 sonrası sigortalı olan o kişilere büyük jest! 1800-3600-4800 gün primle erken emeklilik hesabı sil baştan ayarlandı

Emekli olmak çalışan birçok insanın hayali oluyor. Erken emeklilik ve prim indirimleri gibi yöntemler az primle emekli olma imkanı sağlayabiliyor. Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik önemli bir destek sağlıyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle az primle emeklilik imkanı sunuluyor. Son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte bu konuda yeni adımlar atılması da gündemde geldi.