TEMMUZ KDV ORANLARI NE KADAR OLDU? Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? Katma Değer Vergisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi oranları yükseltildi. Peki, TEMMUZ 2023 KDV ORANLARI NE KADAR OLDU? Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? İşte merak edilenler...