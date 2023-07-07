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    • Ekonomi
    • 07.07.2023 08:26
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    • 07.07.2023 08:26
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    TEMMUZ KDV ORANLARI NE KADAR OLDU? Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? Katma Değer Vergisi...

    Son dakika haberine göre, Katma Değer Vergisi Resmi Gazete kararı ile artırıldı. Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi. Peki, Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    TEMMUZ 2023 KDV ORANLARI NE KADAR OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi oranları yükseltildi. Peki, TEMMUZ 2023 KDV ORANLARI NE KADAR OLDU? Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? İşte merak edilenler...

    Katma Değer Vergisi artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi.



    Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu.

        OTOMOTİVİ DE KAPSIYOR

        KDV artışı, otomotivi de kapsıyor. Otomobillerden KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi.



        Böylece yüzde 80 ÖTV'li otomobillerde ki vergi yüzde 112'den yüzde 116'ya çıktı.
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        Haberler Ekonomi TEMMUZ KDV ORANLARI NE KADAR OLDU? Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? Katma Değer Vergisi...
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