TEMMUZ KDV ORANLARI NE KADAR OLDU? Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? Katma Değer Vergisi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre mal ve hizmetlerde uygulanan Katma Değer Vergisi oranları yükseltildi. Peki, TEMMUZ 2023 KDV ORANLARI NE KADAR OLDU? Otomobilde KDV oranı ne kadar oldu? Hangi ürünlerde KDV artışı olacak? İşte merak edilenler...
Katma Değer Vergisi artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18 Katma Değer Vergisi yüzde 20'ye yükseltildi.
Bazı mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8 Katma Değer Vergi oranı ise yüzde 10 oldu.