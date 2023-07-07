Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2023 06:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2023 08:12
    ABONE OL

    Temmuz 2023 Noter, Pasaport, vize harçları ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet Sürücü belgesi harçlarına zam geldi mi? Pasaport harcı kaç TL oldu?

    Son dakika haberine göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Temmuz 2023 Noter, Pasaport, vize harçları ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü belgesi harçlarına zam geldi mi? Pasaport harcı kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Temmuz 2023 harç ücretleri ne kadar oldu?

    Harç bedelleri hakkında son dakika karar duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış sağlanacağı açıklandı. Peki, Temmuz 2023 Noter, Pasaport, vize harçları ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü belgesi harçlarına zam geldi mi? Pasaport harcı kaç TL oldu? İşte detaylar...

    492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.

        Karara göre trafik harçları kapsamında bulunan 'Sürücü belgesi harçları' yapılan artıştan hariç tutulurken, 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' ise 20 bin TL olarak yeniden belirlendi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hangi Kredi
        Haberler Ekonomi Temmuz 2023 Noter, Pasaport, vize harçları ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet Sürücü belgesi harçlarına zam geldi mi? Pasaport harcı kaç TL oldu?
            loading
            SON DAKİKA