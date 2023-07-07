Temmuz 2023 Noter, Pasaport, vize harçları ne kadar, kaç TL oldu? Ehliyet Sürücü belgesi harçlarına zam geldi mi? Pasaport harcı kaç TL oldu?

Harç bedelleri hakkında son dakika karar duyuruldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, noter, pasaport ve vize harçlarına yüzde 50 artış sağlanacağı açıklandı. Peki, Temmuz 2023 Noter, Pasaport, vize harçları ne kadar, kaç TL oldu? Sürücü belgesi harçlarına zam geldi mi? Pasaport harcı kaç TL oldu? İşte detaylar...
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.