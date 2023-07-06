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    • Ekonomi
    • 06.07.2023 11:00
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    • 06.07.2023 11:00
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    TORBA YASA MADDELERİ 2023 VE İÇERİĞİ! Yeni torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, TBMM'den geçti mi, neleri kapsıyor?

    Bakan Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu ve yasanın Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı. Şimdi gözler, yasanın Meclis'ten geçeceği tarihe çevrilmiş durumda. Yasanın maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memura verilecek refah payı düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Taşeron işçilere kadro, Bağkur affı ve staj sigortası gibi konular ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

    takvim.com.tr
    Yeni torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, TBMM’den geçti mi, neleri kapsıyor?

    Bakan Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu ve yasanın Meclis'e sunulacağı tarihi açıkladı. Şimdi gözler, yasanın Meclis'ten geçeceği tarihe çevrilmiş durumda. Yasanın maddeleri arasında en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye yükseltilmesi, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memura verilecek refah payı düzenlemesinin de yer alması bekleniyor. Taşeron işçilere kadro, Bağkur affı ve staj sigortası gibi konular ise henüz resmi olarak açıklanmadı. İşte, 2023 torba yasa ile ilgili son durum ve gelişmeler...

    İşte, 2023 torba yasa ile ilgili son durum ve gelişmeler...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, torba yasanın Meclis'e sunulacağı tarih hakkında "Meclis tatile girmeden Temmuz ayında torba yasayı çıkarma çalışmamız sürüyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Yasanın birinci torbasının, Haziran ayı enflasyon verilerinin 5 Temmuz'da açıklanmasının ardından Meclis'e sunulması bekleniyor.

    Bu torba yasada, ilk olarak memur maaşlarının en düşük 22 bin TL'ye çıkarılması ve ardından 6 aylık enflasyon oranının belirlenmesiyle emeklilere ve memurlara refah payı verilmesi gibi düzenlemelerin yer alması bekleniyor. Ayrıca, asgari ücrette işveren desteği de yasada yer alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 7.500 TL ve üzerinde aylık alanlarına kademeli bir artış yapılması da planlanıyor.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammıyla ilgili torba yasanın Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini ve en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtti. Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalıştıklarını ve torba yasa kapsamında tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

        TORBA YASA MADDELERİ 2023 VE İÇERİĞİ

        Torba yasa, birçok önemli düzenlemeyi içeren ve ülke genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen bir yasal düzenlemeyi ifade ediyor. İşte torba yasa içeriği ve bazı önemli maddeleri:

        1. Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi hedefleniyor. Bu düzenleme ile gazilerimize daha iyi bir yaşam standartı sağlanması amaçlanıyor.

        2. Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleriyle aynı seviyeye getiriliyor. Bu adım, hakimlerin maaşlarında bir denge ve adalet sağlanmasını amaçlıyor.

        Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor. Bu düzenleme ile yüksek hakimlik görevini üstlenen hakimlere daha iyi bir mali destek sunulması hedefleniyor.

        Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor. Bu adım, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişimini sağlamayı amaçlıyor.

        Sürekli işçi olarak istihdam imkanı sağlanıyor. Bu düzenleme ile geçici işçilere sürekli işçi statüsü verilerek iş güvencesinin sağlanması amaçlanıyor.

        Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen bayram ikramiyesi miktarı 1.100 TL'den 2.000 TL'ye yükseltiliyor. Bu adım, vatandaşların bayram dönemlerinde daha rahat bir şekilde harcama yapabilmesini hedefliyor.

            Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında ödenen aylık asgari ödeme tutarı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltiliyor. Bu düzenleme, emeklilere daha yüksek bir yaşam standardı sağlanmasını amaçlıyor.

            Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranları artırılıyor. Bu düzenleme ile yüksek yargı organlarında görev yapan hakimlere daha iyi bir mali destek sunulması hedefleniyor.

            Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkları önleme veya mücadele etme sürecinde üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi öngörülüyor. Aynı şekilde, yabancı kişilere de Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilebilecektir.
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            Memura büyük zam
            Haberler Ekonomi TORBA YASA MADDELERİ 2023 VE İÇERİĞİ! Yeni torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, TBMM'den geçti mi, neleri kapsıyor?
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