SGK toplu ödeme için onayı verdi! EYT bekleyene büyük jest! 4a 4b 4c fark etmeksizin 34.000 TL ödeme yapılacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen ve emekli aylığı bağlanamayan kişilere sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EYT'lilere yönelik avans düzenlemesi yapma kararı aldı. Bu kapsamda, 2 Haziran itibariyle EYT'liler, SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Asgari ücret son yapılan artışla birlikte 11.402 TL oldu.