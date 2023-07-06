SGK toplu ödeme için onayı verdi! EYT bekleyene büyük jest! 4a 4b 4c fark etmeksizin 34.000 TL ödeme yapılacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen ve emekli aylığı bağlanamayan kişilere sevindirici bir haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, EYT'lilere yönelik avans düzenlemesi yapma kararı aldı. Bu kapsamda, 2 Haziran itibariyle EYT'liler, SGK'ya asgari ücretin üç katına kadar nakit avans başvurusunda bulunabiliyor. Asgari ücret son yapılan artışla birlikte 11.402 TL oldu.
34.000 TL'YE ÇIKTI
2018/38 Sayılı SGK Genelgesi ise bu düzenlemeyi kapsıyor. Bu genelgeye göre emeklilik müracaatını yapmış olmalarına rağmen 90 gün içerisinde maaşları bağlanmayan emekli adayları, SGK'dan avans talebinde bulunabilecek.
Avans düzenlemesi EYT'lilerin maddi açıdan rahatlatmayı amaçlıyor. EYT düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle birlikte emeklilik hakkı elde eden ve maaşlarını bekleyen EYT'liler için bu avans düzenlemesi önemli bir adımdır.