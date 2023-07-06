İhtiyaç sahibi çocuklu ailelere yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SED) Programı kapsamında yapılan yardım miktarı yükselecek. 2023 Temmuz zammıyla beraber SED yardımı ödemelerinde artış olacak. Peki, SED yardımı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 Temmuz zammıyla SED ödemeleri ne kadar oldu? İşte detaylar!