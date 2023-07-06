Petrol altın bor bir yana o bir yana! 500 milyon tonluk dev keşif gerçekleştirildi

Türkiye enerjiden tarıma pek çok alanda kullanılan zengin yer altı kaynaklarıyla dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Adı pek duyulmayan zeolit bu kaynaklar arasında bulunuyor ve son yıllarda organik tarımdan endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar birçok alanda kullanımı nedeniyle büyük rağbet görüyor. Türkiye'deki zeolit yataklarının nerede bulunduğu, önemi ve kullanım alanları ise bu kıymetli madeni duyanlar tarafından merak ediliyor.