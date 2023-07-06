2000-2018 arası sigorta girişlilerin yüzünü güldürecek müjde az evvel verildi! 6 yıl detayı emekliliği öne çekecek

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Her bir sigorta kolu, erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallar içeriyor. Öte yandan bazı meslek gruplarında süre daha az olabiliyor veya emeklilik için farklı bir kriter uygulanabiliyor. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması veya malulen emeklilik gibi durumlar ise prim günü sayısını düşürüyor.
SÜREYİ 6 YILA KADAR...
Kadın sigortalılar için doğum borçlanması hakkı varken erkek sigortalılar için de askerlik borçlanması emeklilik durumunu değiştirebilir. Askerlik borçlanması, borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır.
Emekli olmak için sigorta süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak günü yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Askerlik borçlanması erkek sigortalılar için emekliliği öne çekmenin yöntemi olabilir.