Yerli ve milli marka ‘Genlyman’ erkek giyimde dünya devi olma yolunda!

Tasarımları ünlü isimlerin de tercihi olan Genlyman, aynı zamanda tüketicilere özel ürünler de sunuyor. Yerli ve milli marka, üretimlerinde şıklığı, kaliteyi ve konforu bir araya getiriyor. Kısa süre önce global pazara açılarak yurt dışına ihracata başlayan Genlyman'in kurucusu Serkan Navruz, hızlı bir şekilde elde ettikleri bu başarıdan oldukça mutlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bu başarıyı kısa sürede elde etmek gurur verici. Beklemiyordum demek doğru olmayacak, çünkü uzun zamandır tekstil sektöründe hizmet veriyorum. Bu markayı kurmak kolaydı, ancak tecrübe sahibi olmamız yıllarımızı aldı. Amacımız, Genlyman markamızla hem ülke ekonomisine değer katmak hem de Türkiye'nin ihracatta daha da ileriye gitmesini sağlamak. Bu noktada yerli ve milli üretimin önemine de dikkat çekmek istiyorum. Hem vatandaşlarımızı istihdam ediyoruz hem de koleksiyonumuzdaki tasarımlarda tamamen yerli ürünler kullanıyoruz. Türkiye'de birkaç kurumsal marka haricinde bu hizmeti sağlayan çok fazla marka yok ne yazık ki."

Genlyman için ilk etapta 7 ülkeyle ihracat anlaşması yaptıklarını belirten Serkan Navruz, yıl sonuna kadar bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Üretmeye ve istihdam sağlamaya devam edeceklerini söyleyen başarılı girişimci, Genlyman'i erkek giyimde dünya devi yapma yolunda çalışmalarını özenle sürdürdüklerini ifade etti.

"Bu Bir İlandır"