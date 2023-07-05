Apartman görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarını 2023 yılında nasıl bir artış olduğunu merak ediyor. Peki, Temmuz 2023 Apartman Görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı Kapıcı maaşları kaç para oldu? Yeni maaşlar ne zaman yatacak? İşte detaylar...
KAPICI VE APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Kapıcı veya apartman görevlileri, net asgari ücret tutarında maaş almaktadır. Buna göre kapıcı maaşları, 11 bin 402 TL'ye yükseldi.
DAHA ÖNCE KAPICI - APARTMAN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADARDI?
2023 (Ocak - Temmuz)
Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL
Kapıcı - Apartman Görevlisi maaşı: 8.506,80 TL