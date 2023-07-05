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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 09:33
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    • 05.07.2023 09:33
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    SGK sigorta başlangıcı 2000-2017 arası olana erken emeklilik müjdesi verildi! Süreyi 5 yıl öne çekiyor! Yaş prim gün SGK tablosu...

    Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Son zamanlarda gündeme gelen bir konu ise 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren prim günü düzenlemesidir. Mevcut şartlarda emekli olabilmek için 9000 prim günü gerekmekteydi. Ancak yapılacak düzenlemeyle prim günü sayısı 7200'e çekilecek. Bu düzenleme 1 milyondan fazla kişinin emeklilik sürecini etkileyecek ve bu kişilere 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak.

    O kişiler 5 yıl daha erken emekli olacak

    Ülkemizde emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı sigorta kolu bulunuyor. Her bir sigorta kolu erken emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim günü sayısı konusunda farklı kurallara sahip. Ayrıca bazı meslek gruplarında emeklilik için özel kriterler uygulanabiliyor. Bu bağlamda 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 9000 prim gününün 7200'e ne zaman çekileceği hakkında bilgiler akıllara geldi.

    5 YIL ÖNE ÇEKECEK

    Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.

    Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.

    Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.

        Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30.01.2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır.

        Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek.

        Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek. 01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor.

            Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular da 7200 gün ile emekli olabilecek.

            Yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ-Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler.
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            Haberler Ekonomi SGK sigorta başlangıcı 2000-2017 arası olana erken emeklilik müjdesi verildi! Süreyi 5 yıl öne çekiyor! Yaş prim gün SGK tablosu...
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