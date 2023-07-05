Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon verilerinde! Memura - emekliye ‘fark’lı zam: Kanun teklifi Meclis'e geliyor





Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Bu oranlara bir refah payı da ilave edilecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak.

KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK

Dün açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağının ifade edildiğini anımsatarak, "Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız." bilgisini verdi.

Daha önce verilen bütün sözleri yerine getirdikleri gibi bundan sonra da verdikleri sözleri bir süreç yönetimi çerçevesinde bir bir yerine getireceklerini kaydeden Akbaşoğlu, şunları aktardı:

"Seçim beyannamemizde ne söylediysek ev kadınlarının emeklilik hakkını, genç kardeşlerimizin, kızlarımızın, erkek evlatlarımızın evlenmeyle ilgili, bütün evlilik primlerine ilişkin taahhütlerimizi bu süreç içerisinde hepsini kanun teklifi içerisinde görmüş olacağız."