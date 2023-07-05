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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 09:04
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    • 05.07.2023 07:44
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    Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon verilerinde! Memura - emekliye ‘fark’lı zam: Kanun teklifi Meclis'e geliyor

    Son dakika haberi ekonomi haberi! Milyonlarca memuru ve memur emeklisini bu ay yüzde 6 zam, enflasyon farkı ve refah payı bekliyor. Haziran ayı enflasyonu bugün açıklanacak. Memur ve emeklisinin maaş zamlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Enflasyon farkının netleşmesinin ardından verilecek refah payı oranının da belli olması bekleniyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur ve memur emeklilerine verilecek zam oranını içeren düzenlemenin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulacağını açıkladı. En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını hatırlatan Akbaşoğlu, "Enflasyon ve refah payını gözetecek bir düzenleme olacak" dedi. Peki, enflasyon oranı ne olacak? Refah payı ne kadar bekleniyor? Takvim.com.tr emekli ve memur zammına ilişkin merak edilenleri sizler için derledi.

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Memura - emekliye ‘fark’lı zam!

    Memurlar ve memur emeklileri Temmuz zammını öğreniyor.

    ENFLASYON VERİSİ BUGÜN AÇIKLANACAK
    Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.



    Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Bu oranlara bir refah payı da ilave edilecek. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak.

    KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK
    Dün açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, en düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağının ifade edildiğini anımsatarak, "Yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız." bilgisini verdi.

    Daha önce verilen bütün sözleri yerine getirdikleri gibi bundan sonra da verdikleri sözleri bir süreç yönetimi çerçevesinde bir bir yerine getireceklerini kaydeden Akbaşoğlu, şunları aktardı:

    "Seçim beyannamemizde ne söylediysek ev kadınlarının emeklilik hakkını, genç kardeşlerimizin, kızlarımızın, erkek evlatlarımızın evlenmeyle ilgili, bütün evlilik primlerine ilişkin taahhütlerimizi bu süreç içerisinde hepsini kanun teklifi içerisinde görmüş olacağız."

        5 AYDA NE ÇIKTI?
        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.13'e ulaştı.



        İŞTE YENİ TAHMİN
        Zam merakla beklenirken, AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi ipucunu verdi. Anketteki yüzde 3.91'lik Haziran ayı enflasyon tahminine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 19.76 çıkacak.

        Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkıyla birlikte yüzde 17.54 olarak gerçekleşecek.



            3 FORMÜL VAR
            Zam oranına refah payı da eklenecek. Bu refah payıyla en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

            Refah payının tamamı oransal artış şeklinde yansıtılabileceği gibi, seyyanen de yapılabilecek. İkisi birden de uygulanabilecek.


            ENFLASYON TAHMİNİ NASIL YANSIYACAK?
            Halen en düşük memur aylığı aile yardımı dahil 11 bin 848 lirayken, AA Finans'ın Beklenti Anketi'ndeki enflasyon tahmini tutarsa 13 bin 926 liraya yükselecek. Bu maaş eklenecek refah payıyla 22 bin liraya çıkacak.



            NE ZAMAN ÖDENECEK?
            Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok kesimi etkileyecek.



                EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK
                Yapılacak zamlar memur emeklilerine de yansıtılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi de heyecan içerisinde zamları bekliyor. Memur emeklilerinin Temmuz aylıkları, ikramiyeleriyle birlikte bayramdan önce ödenmişti.

                Temmuz artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek.

                Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." dedi.

                Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

                Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

                    Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

                    Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

                    TORBADA NELER VAR?
                    Torba yasa teklifinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması, emekliye-memura refah payı, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli artış ve asgari ücret desteği düzenlemeleri yer alacak.

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                    Haberler Ekonomi Milyonların gözü Haziran ayı enflasyon verilerinde! Memura - emekliye ‘fark’lı zam: Kanun teklifi Meclis'e geliyor
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