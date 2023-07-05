Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! Teklif bugün Meclis'e geliyor: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.
18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Haziran ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillendi. Temmuz ayında maaşlara yüzde 6'lık sözleşme zammına enflasyon farkı eklenecek.
Hesaplamalara göre, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 17,55 artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 19,77 zam yapılacak. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.