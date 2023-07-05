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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 11:48
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    • 05.07.2023 11:59
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    Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! Teklif bugün Meclis'e geliyor: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

    Son dakika haberi! Memur ve memur emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren düzenlemeye ilişkin teklifinin, AK Parti tarafından bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek.

    takvim.com.tr
    Memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

    18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ
    Buna göre, haziran enflasyonu yüzde 3,92, 6 aylık enflasyon yüzde 19,77, yıllık enflasyon ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti. Bu rakam son 18 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.



    Haziran ayı verilerinin belli olması ile memur ve emekliye yapılacak zam oranı da şekillendi. Temmuz ayında maaşlara yüzde 6'lık sözleşme zammına enflasyon farkı eklenecek.

    Hesaplamalara göre, memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 17,55 artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisine de yüzde 19,77 zam yapılacak. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek.

        TEKLİF BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK
        Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek. Hem memurun hem de emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağına ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.

        AK Parti'nin düzenlemeye ilişkin teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor. Teklifin bugün sunulması durumunda ise cuma günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda mesai yapılacak. Komisyon aşamasından sonra Genel Kurul aşaması başlayacak.

        "REFAH VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ"
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaş düzenlemesine ilişkin, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." dedi.

            Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

            Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz." diye konuştu.

            "REFAH PAYINI GÖZETECEK BİR DÜZENLEME OLACAK"
            En düşük memur maaşının net 22 bin lira olacağını hatırlatan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da, memur ve memur emeklilerinin maaş artışına yönelik, enflasyon ve refah payını gözetecek bir düzenleme olacak dedi.

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            Memur ve emeklinin maaş zammı netleşiyor!
            Haberler Ekonomi Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! Teklif bugün Meclis'e geliyor: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
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