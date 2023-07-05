Memur ve emeklinin zammı netleşiyor! Teklif bugün Meclis'e geliyor: En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

TEKLİF BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK

Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile birlikte memur ve emeklinin ne kadar maaş alacağı netleşecek. Hem memurun hem de emeklinin bu ay ne kadar maaş alacağına ilişkin gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.