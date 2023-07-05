Temmuz ayıyla birlikte memurların zamları da netleşiyor. Peki, Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...
Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Hesaplamalar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşı konusunda kritik açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.