Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.07.2023 08:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.07.2023 08:46
    ABONE OL

    Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? Kamu memur maaş hesaplama!

    Belediye işçi maaşları hakkında aramalar hız kazandı. Temmuz zammı ile belediye işçi maaşları değişecek mi merak ediliyor. TÜİK'in ilk altı aylık enflasyon verilerine dayalı olarak belirlenen bu oran birçok maaşların artışını belirleyecek. Peki, Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu?

    Temmuz ayıyla birlikte memurların zamları da netleşiyor. Peki, Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? İşte detaylar...

    Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Hesaplamalar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur maaşı konusunda kritik açıklamalarda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini yürütüyoruz. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

        NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok kesimi etkileyecek.



        EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK

        Yapılacak zamlar memur emeklilerine de yansıtılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi de heyecan içerisinde zamları bekliyor. Memur emeklilerinin Temmuz aylıkları, ikramiyeleriyle birlikte bayramdan önce ödenmişti. Temmuz artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        370 milyar liralık borç yapılandırıldı
        Haberler Ekonomi Kadrolu belediye işçi maaşları 2023 ne kadar oldu? Temmuz zammı ile belediye şirket işçisi maaşları kaç TL oldu? Kamu memur maaş hesaplama!
            loading
            SON DAKİKA