EMEKLİLERE FARK YATIRILACAK Yapılacak zamlar memur emeklilerine de yansıtılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisi de heyecan içerisinde zamları bekliyor. Memur emeklilerinin Temmuz aylıkları, ikramiyeleriyle birlikte bayramdan önce ödenmişti. Temmuz artışının belli olmasının ardından oluşan zam farkı sonra hesaplara yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık zam farkı ödenecek.

NE ZAMAN ÖDENECEK? Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz'da hesaplarında görecek. Maaşlarla birlikte 14 günlük zam farkı da hesaplara yatırılacak. Memur maaş katsayısındaki artış pek çok kesimi etkileyecek.

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