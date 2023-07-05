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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 17:06
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    • 05.07.2023 17:06
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    ATM'deki en büyük tehlike ortaya çıktı! Kontrol etmeden yapan tuzağa düşüyor! Hesabınızdaki tüm para aniden...

    Günümüzde milyonlarca kişi para çekme ve para gönderme gibi işlemler için ATM'leri tercih ediyor. Ancak dikkat edilmesi gereken bir tehlike bulunuyor. ATM'lerde pek çok kişiyi tehlikeye sokan gizli bir tehdit var. Bu doğrultuda bankalar ATM kullanırken dikkatli olmak ve güvenlik önlemlerini alma konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyor.

    ATM’deki en büyük tehlike ortaya çıktı!

    Gündelik yaşam içerisinde pek çok insan işlemlerini gerçekleştirmek için ATM'leri kullanıyor. Artık neredeyse her noktada elimizin altında olan ATM'lerde vatandaşların dikkat etmesi gereken çok önemli bir nokta bulunuyor.

    ATM dışında görünen aparat sıradan gözükebilir. Ancak ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında büyük bir tehlike barındırıyor.

    Yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Ve kolayca elimizde kalıyor! Peki içinden ne çıkıyor dersiniz? Aslında içinde gizli bir kamera bulunuyor. Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri kaydediyor.

        Gücünü de telefonlardan alışık olduğumuz bataryadan sağlıyor. Bu aparatın hemen arka yüzünde SD kart bulunuyor; yani kaydedilen veriler bu hafıza kartına depolanıyor.

        Kartınızı yerleştirdiğiniz bu bölüm de aslında hiç masum değil! Şimdi hafifçe bu parçayı da kendimize çekiyoruz. O da ne? Bu da bir düzenekmiş; birebir kopyalamışlar meğer...

        Dışarıdan bakıldığında gerçeğinden ayırmak oldukça güç. Tersine çevirip bakıyoruz ve içinde bakın ne buluyoruz? Kart bilgilerini aynen kopyalayan minik bir sistem yer alıyor.

            Böylece vatandaşların yapabildikleri her şeyi bu çalınan bilgilerle yapabiliyorlar. Nakit çekim ve kredi çekimi dahil pek çok şeyi yapabiliyorlar. Kart takılan bölümü sallayarak sahte olup olmadığını anlayabilirsiniz. Orjinali yerinden oynamaz ve sahtesinden kolayca ayırt edilebilir.

            Tuş takımının bulunduğu aparat da kolayca kendinize doğru çekildiğinde size gelir. Şifre girerken elinizi numaraların üzerini kapatacak şekilde tutun.
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            Haberler Ekonomi ATM'deki en büyük tehlike ortaya çıktı! Kontrol etmeden yapan tuzağa düşüyor! Hesabınızdaki tüm para aniden...
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