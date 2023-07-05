ATM'deki en büyük tehlike ortaya çıktı! Kontrol etmeden yapan tuzağa düşüyor! Hesabınızdaki tüm para aniden...

Gündelik yaşam içerisinde pek çok insan işlemlerini gerçekleştirmek için ATM'leri kullanıyor. Artık neredeyse her noktada elimizin altında olan ATM'lerde vatandaşların dikkat etmesi gereken çok önemli bir nokta bulunuyor.
ATM dışında görünen aparat sıradan gözükebilir. Ancak ATM ekranının hemen altındaki bu parça aslında büyük bir tehlike barındırıyor.
Yavaşça bu parçayı kendimize doğru çekiyoruz. Ve kolayca elimizde kalıyor! Peki içinden ne çıkıyor dersiniz? Aslında içinde gizli bir kamera bulunuyor. Uzun saatler aktif halde kalarak girdiğiniz tüm şifreleri kaydediyor.