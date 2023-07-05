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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 13:00
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    • 05.07.2023 13:26
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    AİLE YARDIMI HESAPLAMA EKRANI! Temmuz 2023 Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu? Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar 2023?

    Öğretmenler, polisler, hemşireler ve diğer devlet kadrolarında görev yapan memurların maaşları, her yıl yapılan zamlar ve diğer özlük haklarına bağlı olarak belirlenmektedir. Memur aile yardımı da, memur maaşlarına ek olarak verilen destekler arasında yer almaktadır. 2023 Temmuz ayında memur aile yardımı hesaplamaları da büyük bir önem taşımaktadır. Memur aile yardımı, memurun ailesine maddi destek sağlamayı amaçlayan bir ödemedir. Yardım miktarı, memurun medeni durumu, çocuk sayısı ve diğer belirlenen kriterlere göre değişiklik gösterebilir. Bu yardım, memurun maaşından kesinti yapılmadan ödenir ve aileye destek olması hedeflenir.

    takvim.com.tr
    Temmuz 2023 Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu?

    Temmuz zammı için nefesler tutuldu. Memur ve emekli zamlarının belli olmasının ardından en sık aratılanlar arasında 2023 memur aile yardımı ne kadar sorusu yer aldı. Asgari ücret ara zammı ardından her 6 ayda bir artan memur maaşları ile ilgili sorular gündme geldi. İlk beş ayın enflasyon oranı, yüzde 15.26 olmuştu. Enflasyonda yüzde 8'in üzerindeki fark, memur ve memur emeklilerinin zamlarına eklenecek. Peki, memur aile yardımı ne kadar? Memur aile yardımı nasıl hesaplanır? İşte detaylar....

    MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR?

    Eş için ödenecek aile yardım miktarı gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenir.

    2023 MEMUR AİLE YARDIMI NE KADAR?

    2023 memur aile yardımı 985,76 TL'dir. 5 Temmuz 2023 itibariyle bu miktarda da artış yaşanması bekleniyor.

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN, NE KADAR OLACAK?

        5 Temmuz'da açıklanacak altı aylık enflasyon farkıyla, memur zammı için kesin oranlar belli olacak.

        EMEKLİ MEMURLAR DİKKAT! İşte kalem kalem yeni maaşlar

        Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7.13'lük enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. Memurların 5 Temmuz'da belli olacak enflasyon farkına refah payı da ilave edilecek.

        "HAFTA SONUNA KALMADAN BELLİ OLACAK"

        "Memurun zam oranı bu hafta sonuna kalmadan belli olacak. Çarşamba günü enflasyon açıklandıktan sonra ya o günün akşamında zaten çalışmalar yapıldı, yapılıyor. Bugün muhtemelen sayın Cumhurbaşkanımıza bir sunum yapıldı. Burada farklı alternatifler ve simülasyonlar sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Enflasyon beklenecek çarşamba günü. Yapılan çalışmalar o enflasyonla birlikte ilan edilecektir. Ya o gün ya ertesi gün Meclis aşaması başlayacaktır. Memurlar ayın 15'inde maaşlarını alıyorlar ancak en azından 1 hafta öncesinden bordroların hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla yeni zamlı maaşları alabilmeleri için hafta sonu da dahil o günlerde bitmesi lazım. Yasal mevzuatın ayrıntılı bir düzenleme olmayacağını düşünüyorum. Toplu sözleşmenin 4. 6 ay zam diliminin ilgili maddesi değişecek. Meclis aşamasında komisyonda da çok tartışılacağını düşünmüyorum. 4 milyon civarında aktif memuru, yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren bir düzenlemenin TBMM aşamasının da hızlı olacağını düşünüyorum."
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        Enflasyon açıklandı memurun zammı hesaplandı!
        Haberler Ekonomi AİLE YARDIMI HESAPLAMA EKRANI! Temmuz 2023 Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu? Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar 2023?
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