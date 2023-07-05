AİLE YARDIMI HESAPLAMA EKRANI! Temmuz 2023 Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu? Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar 2023?

Temmuz zammı için nefesler tutuldu. Memur ve emekli zamlarının belli olmasının ardından en sık aratılanlar arasında 2023 memur aile yardımı ne kadar sorusu yer aldı. Asgari ücret ara zammı ardından her 6 ayda bir artan memur maaşları ile ilgili sorular gündme geldi. İlk beş ayın enflasyon oranı, yüzde 15.26 olmuştu. Enflasyonda yüzde 8'in üzerindeki fark, memur ve memur emeklilerinin zamlarına eklenecek. Peki, memur aile yardımı ne kadar? Memur aile yardımı nasıl hesaplanır? İşte detaylar....
MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR?
Eş için ödenecek aile yardım miktarı gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenir.
2023 MEMUR AİLE YARDIMI NE KADAR?
2023 memur aile yardımı 985,76 TL'dir. 5 Temmuz 2023 itibariyle bu miktarda da artış yaşanması bekleniyor.