2023 TEMMUZ ZAMLI ZABITA-BEKÇİ MAAŞLARI! Zabıta maaşları 2023 ne kadar, kaç TL artacak? Zabıta maaşı hesaplama...

Zamlı memur maaşları için araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi zamlı bekçi-zabıta maaşlarını heyecanla bekliyor. İşte 2023 Temmuz zamlı zabıta maaşları...
ZABITA MEMURU MAAŞI NASIL HESAPLANIR?
Zabıta maaşları kişinin öğrenim durumu, kıdemi ve derecesine göre belirlenmektedir. Yapılan zamlar da bu maaş miktarları üzerinden yapılmaktadır. Zabıta olan kişiler için tek bir maaş miktarı vermek bu yüzden mümkün değildir. Zabıta maaşlarına etki eden faktörlerden bazıları da eş ve çocuk durumudur.
2023 ZABITA MAAŞLARI NE KADAR?
Zabıta maaşları 2023 yılında en düşük 10.920 TL en yüksek 17.381 TL olarak belirlendi. Zabıta maaşlarında öğrenim durumu önem kazanır. Ön lisans ve lisans mezunu zabıtalar aynı maaşı almaz. Ayrıca kıdem ve derece ücrete etki eden faktörlerdendir.