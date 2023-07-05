2023 TEMMUZ ZAMLI ZABITA-BEKÇİ MAAŞLARI! Zabıta maaşları 2023 ne kadar, kaç TL artacak? Zabıta maaşı hesaplama...

BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla bekçi maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.