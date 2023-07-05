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    • Ekonomi
    • 05.07.2023 09:50
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    • 05.07.2023 09:50
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    2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Temmuz'da memura emekliye refah payı verilecek mi? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? Nasıl hesaplanır?

    Temmuz zammı kapsamında bazı kavramlar merak edilip araştırılmaya başlandı. Bunlar arasından refah payı ve seyyanen zam hakkında aramalar arttı. Peki, 2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Memura emekliye refah payı verilecek mi? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 Refah payı nasıl hesaplanır?

    Temmuz ayının gelişiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceği merak ediliyordu. Peki, 2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Memura emekliye refah payı verilecek mi? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? Nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

    REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?

    Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

    REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?

    Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.

    Refah payının memur, işçi ve emekli ile birlikte asgari ücret çalışanlarına uygulanması bekleniyor.

    Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

        SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

        Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.

        Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.
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        İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları
        Haberler Ekonomi 2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Temmuz'da memura emekliye refah payı verilecek mi? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? Nasıl hesaplanır?
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