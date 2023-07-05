2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Temmuz'da memura emekliye refah payı verilecek mi? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? Nasıl hesaplanır?

Temmuz ayının gelişiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceği merak ediliyordu. Peki, 2023 Refah payı nasıl hesaplanır? Memura emekliye refah payı verilecek mi? Seyyanen zam nedir, kimler alacak? Nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?
Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.
REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?
Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.
Refah payının memur, işçi ve emekli ile birlikte asgari ücret çalışanlarına uygulanması bekleniyor.
Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.