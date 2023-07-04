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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 20:21
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    • 04.07.2023 20:21
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    Zabıta maaşları 2023 ne kadar, kaç TL artacak? 2023 TEMMUZ ZAMLI ZABITA-BEKÇİ MAAŞLARI! Zabıta maaşı hesaplama...

    Zabıta olarak görev yapanlar Temmuz 2023 zamlı maaşlar için araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar araısnda 2023 zabıta maaşları ne kadar oldu ve zamlı bekçi maaşları ne kadar sorusu yer alıyor. Zabıtalar, belediyelere bağlı olarak toplum düzenini sağlamak için görev yapan kamu personelleridir. Zabıtalar devlet memuru statüsünde oldukları için maaşları ve özlük hakları devlet memurları kanununa göre düzenlenmektedir. Ancak zabıtaların kendilerine has yönetmeliği vardır. Zabıtalar net maaşları dışında çeşitli ek ödemeler alabilirler. Peki, zamlı zabıta maaşları ne kadar? 2023 zamlı bekçi maaşları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Zabıta maaşları 2023 ne kadar, kaç TL artacak?

    Zamlı memur maaşları için araştırmalar hızlandı. Binlerce kişi zamlı bekçi-zabıta maaşlarını heyecanla bekliyor. İşte 2023 Temmuz zamlı zabıta maaşları...

    ZABITA MEMURU MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Zabıta maaşları kişinin öğrenim durumu, kıdemi ve derecesine göre belirlenmektedir. Yapılan zamlar da bu maaş miktarları üzerinden yapılmaktadır. Zabıta olan kişiler için tek bir maaş miktarı vermek bu yüzden mümkün değildir. Zabıta maaşlarına etki eden faktörlerden bazıları da eş ve çocuk durumudur.

    2023 ZABITA MAAŞLARI NE KADAR?

    Zabıta maaşları 2023 yılında en düşük 10.920 TL en yüksek 17.381 TL olarak belirlendi. Zabıta maaşlarında öğrenim durumu önem kazanır. Ön lisans ve lisans mezunu zabıtalar aynı maaşı almaz. Ayrıca kıdem ve derece ücrete etki eden faktörlerdendir.

        BEKÇİ MAAŞI TEMMUZ 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor. Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla bekçi maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.

        GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI 2023

        Bekçi maaşlarına Ocak ayında bir önceki yılın ikinci 6 altı aylık diliminize ait enflasyon artış oranı doğrultusunda yüzde 30 oranında zam yapılmıştı.

        İşte Ocak ayındaki zam sonrası hali hazırdaki güncel 2023 bekçi maaşları:

        İlkokul mezunu bekçi maaşı 9 bin 269,90 TL'den ortalama 12.036 TL 'ye

        Lise mezunu bekçi maaşı 9 bin 598,99 TL'den 12.464 TL'ye

        Üniversite mezunu bekçi maaşı 10 bin 932,38 TL'den 14.196 TL'ye yükseldi.

        Evli bekçi maaşı: En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 12 bin 500 TL'yi bulmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Zabıta maaşları 2023 ne kadar, kaç TL artacak? 2023 TEMMUZ ZAMLI ZABITA-BEKÇİ MAAŞLARI! Zabıta maaşı hesaplama...
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