Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam maaşı kaç lira oldu?

Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam din görevlisi maaşı kaç lira oldu? İşte son gelişmeler!
VAİZ İMAM DİN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?
2023 Ocak ayı memur zammıyla imam-hatip emekli memur maaşları, 2023 Ocak ayında yapılan zammın etkisiyle 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi.
Ayrıca vaiz maaşları da 2023 Ocak ayında gerçekleşen zamla birlikte arttı. Vaizlerin maaşları 10.647 TL'den 12 bin 400 TL'ye yükseldi.