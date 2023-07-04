Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam maaşı kaç lira oldu?

EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

Yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.