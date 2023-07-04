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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 11:30
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    • 04.07.2023 11:30
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    Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam maaşı kaç lira oldu?

    Temmuz ayıyla birlikte yeni zamlı maaşlar merak edilip araştırılıyor. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Bilindiği üzere her yılın ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verisine göre maaşlara zam yapılıyor. Peki, Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam din görevlisi maaşı kaç lira oldu? İşte kapsamlı bilgi!

    Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam din görevlisi maaşı kaç lira oldu? İşte son gelişmeler!

    VAİZ İMAM DİN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

    2023 Ocak ayı memur zammıyla imam-hatip emekli memur maaşları, 2023 Ocak ayında yapılan zammın etkisiyle 7 bin 476 TL'den 10 bin 513 TL'ye yükseldi.

    Ayrıca vaiz maaşları da 2023 Ocak ayında gerçekleşen zamla birlikte arttı. Vaizlerin maaşları 10.647 TL'den 12 bin 400 TL'ye yükseldi.

        EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL OLACAK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

        Yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.
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        Haberler Ekonomi Vaiz imam müezzin din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük müezzin vaiz imam maaşı kaç lira oldu?
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