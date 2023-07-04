TORBA YASA MADDELERİ 2023 VE İÇERİĞİ: Yeni torba yasa çıktı mı, ne zaman çıkacak, TBMM'den geçti mi, neleri kapsıyor?

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında ödenen aylık asgari ödeme tutarı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseltiliyor. Bu düzenleme, emeklilere daha yüksek bir yaşam standardı sağlanmasını amaçlıyor.

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranları artırılıyor. Bu düzenleme ile yüksek yargı organlarında görev yapan hakimlere daha iyi bir mali destek sunulması hedefleniyor.

Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkları önleme veya mücadele etme sürecinde üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi öngörülüyor. Aynı şekilde, yabancı kişilere de Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilebilecektir.