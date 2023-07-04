Temmuz 2023 Memur aile çocuk yardımı kaç TL oldu? AİLE ARDIMI HESAPLAMA EKRANI! Memurlara aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar 2023?

Öğretmen, polis, hemşire ve devlet kadrolarında görev yapan diğer memurların maaşlarının ne kadar olacağı oldukça merak ediliyor. Memur aile yardımı için tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte 2023 Temmuz memur aile yardımı hesaplama...
MEMUR AİLE YARDIMI NASIL HESAPLANIR?
Eş için ödenecek aile yardım miktarı gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı ile belirlenir.
2023 MEMUR AİLE YARDIMI NE KADAR?
2023 memur aile yardımı 985,76 TL'dir. 5 Temmuz 2023 itibariyle bu miktarda da artış yaşanması bekleniyor.