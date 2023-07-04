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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 09:04
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    • 04.07.2023 09:04
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    Temmuz 2023 hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni zamlı lisans mezunu hemşire maaşları ne kadar? Temmuz ayı Emekli Hemşire maaş tablosu!

    Temmuz ayıyla birlikte yeni zamlı maaşlar merak edilip araştırılıyor. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Peki, Temmuz 2023 hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni zamlı lise, üniversite mezunu hemşire maaşları ne kadar? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz 2023 hemşire maaşları ne kadar oldu?

    Yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar hız kazandı. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, Temmuz 2023 hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni zamlı lise, üniversite mezunu hemşire maaşları ne kadar? İşte detaylar...

    ZAMLI DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI TEMMUZ 2023

    Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin meslekte birinci yılı içinde olan öğretmen ile uzman öğretmen olarak görev yapanlar aynı maaşı almıyor.

    Düz memur olarak görev yapanların ise aldıkları maaşlar ön lisans ve lisans gibi mezuniyet durumlarına göre değişiyor. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bu maaşın 22 bin lira olacağını söyledi.

        Bizde memur maaşlarına %30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda ortaya çıkacak tabloyu sizler için hazırladık. Memur maaşı zam oranları kesin olarak Temmuz ayı içerisinde belirlenecek.

        Lisans mezunu hemşire maaş zammı 2023

        5/1 derecesinde üniversite mezunu olarak çalışan hemşire 15 bin 611 lira maaş alıyor. Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda maaşı 21 bin 855 lira olacak.
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        Haberler Ekonomi Temmuz 2023 hemşire maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni zamlı lisans mezunu hemşire maaşları ne kadar? Temmuz ayı Emekli Hemşire maaş tablosu!
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