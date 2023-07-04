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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 16:26
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    • 04.07.2023 16:26
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    Temmuz 2023 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Memur ve emekliye zam oranı saat kaçta belli olacak? %45 zamlı yeni maaşlar...

    Zamlı emekli maaşları için araştırmalar hızlandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından öğretmen, doktor, polis gibi pek çok memurun maaşları artacak. Diğer yandan memur maaşları en düşük 22.000 TL olarak açıklanmıştı. Seyyanen zam ve oransal artış formüllerinin masaya gelmesi bekleniyor. Peki, Temmuz 2023 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz 2023 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur, sözleşmeli ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranları da belli olmuş olacak. İşte yeni zamlı maaşların belli olacağı tarih...

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranına ilişkin konuşan Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.

    ZAM ORANLARI NE OLACAK?

    Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. ZAM oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

        2023 TEMMUZ MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Teşkilatı bayramlaşma programında konuştu. Memur maaşları ile ilgili düzenleme mesajı veren Erdoğan "Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız." ifadelerini kullandı. Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı.

        Temmuz ayında hiçbir memurun maaşı 22 bin liranın altında kalmayacak. Bakan Işıkhan açıklamasının devamında hedeflerinin torba yasa ile paydaşları memnun edecek bir düzenleme olduğunu vurguladı. Memur maaşları için Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Son olarak Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyonu toplam 15.26 oldu.

        2023'ün ikinci yarısında görevdeki memurlar ile emeklileri maaşlarını yüzde 6 zamlı alacak. 2023'ün Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i geçmesi halinde de aradaki fark maaş zamlarına eklenecek. Enflasyon maaşının yanı sıra maaşlara refah payı da eklenecek.

        EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HESAPLAMASI

        Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.
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        Haberler Ekonomi Temmuz 2023 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Memur ve emekliye zam oranı saat kaçta belli olacak? %45 zamlı yeni maaşlar...
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