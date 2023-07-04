Temmuz 2023 emekli maaş zam tablosu açıklandı mı? Memur ve emekliye zam oranı saat kaçta belli olacak? %45 zamlı yeni maaşlar...

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur, sözleşmeli ve emeklilerin maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranları da belli olmuş olacak. İşte yeni zamlı maaşların belli olacağı tarih...
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Memur ve emekliye yapılacak zam oranına ilişkin konuşan Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." şeklinde konuştu.
ZAM ORANLARI NE OLACAK?
Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük Memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. ZAM oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek. Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.