Sigorta başlangıcı 2000-2020 arası olanlara erken emeklilik şansı çıktı! Süreyi 5 yıl öne alıyor! Gün yaş prim SGK tablosu...

5 YIL ÖNE ÇEKECEK

Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.

Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.