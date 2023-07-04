Sigorta başlangıcı 2000-2020 arası olanlara erken emeklilik şansı çıktı! Süreyi 5 yıl öne alıyor! Gün yaş prim SGK tablosu...

Emeklilik süreci farklı meslek grupları ve sigorta kollarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Son zamanlarda gündeme gelen bir konu ise 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren prim günü düzenlemesidir. Mevcut şartlarda emekli olabilmek için 9000 prim günü gerekmekteydi. Ancak yapılacak düzenlemeyle prim günü sayısı 7200'e çekilecek. Bu düzenleme 1 milyondan fazla kişinin emeklilik sürecini etkileyecek ve bu kişilere 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak.
5 YIL ÖNE ÇEKECEK
Önümüzdeki dönem için de özellikle emeklilik sistemi ile ilgili önemli reformlar yapılması gündemde. Bunların başında da Bağ-Kur ve SSK primlerinin 7200 günde eşitlenmesi geliyor.
Böylece Bağ-Kur'lu 1 milyon esnaf 9000 gün yerine 7.200 gün ile yani 5 yıl önce emekli olabilecek.
Kapsamın belirlenmesinde esnafın yanında çalışan işçi sayısı basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi özelliklere bakılacak. Ancak kapsamın geniş tutularak tüm Bağ-Kurluları kapsaması da gündemde.