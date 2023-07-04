Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an ortalama 12 bin lira seviyesinde. Peki, polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük başkomiser komiser polis maaşı kaç lira? İşte detaylar!
POLİS MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2022 yılı Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memurlarının maaşı 13,747 TL seviyesine ulaşmıştı.
Ocak-Haziran döneminde uygulanan maaş zammı sonucunda en düşük polis memuru maaşı 18,235 TL'ye çıktı.