Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.07.2023 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.07.2023 09:48
    ABONE OL

    Polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük başkomiser komiser polis maaşı kaç lira?

    Temmuz ayıyla birlikte yeni zamlı maaşlar merak edilip araştırılıyor. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Bilindiği üzere her yılın ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verisine göre maaşlara zam yapılıyor. Peki, polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük başkomiser komiser polis maaşı kaç lira? İşte merak edilenler!

    Polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

    Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an ortalama 12 bin lira seviyesinde. Peki, polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük başkomiser komiser polis maaşı kaç lira? İşte detaylar!

    POLİS MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    2022 yılı Temmuz ayında yapılan zamla birlikte 8/1 derecesinde görev alan polis memurlarının maaşı 13,747 TL seviyesine ulaşmıştı.

    Ocak-Haziran döneminde uygulanan maaş zammı sonucunda en düşük polis memuru maaşı 18,235 TL'ye çıktı.

        EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL OLACAK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

        Yapılacak düzenleme ile evli ve 2 çocuklu bir memurun en düşük maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin liraya yükselecek. Taban aylıkta zam oranı yüzde 85,68 olarak kayıtlara geçecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Vakıf Katılım
        Haberler Ekonomi Polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük başkomiser komiser polis maaşı kaç lira?
            loading
            SON DAKİKA