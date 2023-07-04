Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük maaş ne kadar?

Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük öğretmen maaşı ne kadar? İşte detaylı bilgi!
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2022 Ocak ayında 8.668 TL olan 1/4 öğretmen maaşı Temmuz ayı içerisinde 12.281 TL'ye yükseltilmişti.
2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak olan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu. Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandındadır.