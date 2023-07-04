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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 09:32
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    • 04.07.2023 09:39
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    Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük maaş ne kadar?

    Temmuz ayıyla birlikte yeni zamlı maaşlar merak edilip araştırılıyor. Memur maaşları derece ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Bilindiği üzere her yılın ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon verisine göre maaşlara zam yapılıyor. Peki, öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük öğretmen maaşı ne kadar? İşte merak edilenler!

    Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük maaş ne kadar?

    Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük öğretmen maaşı ne kadar? İşte detaylı bilgi!

    ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    2022 Ocak ayında 8.668 TL olan 1/4 öğretmen maaşı Temmuz ayı içerisinde 12.281 TL'ye yükseltilmişti.

    2023 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak olan yüzde 30 zammın ardından 1/4 öğretmen maaşı 15.965 TL oldu. Ocak zammından sonra en düşük öğretmen maaşı ortalama 12 bin 400 TL bandındadır.

        EN DÜŞÜK MAAŞ 22 BİN TL OLACAK

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.
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        Haberler Ekonomi Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük maaş ne kadar?
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