Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük maaş ne kadar?

Temmuz ayının ilk günlerinde yeni zamlı maaşlar hakkında araştırmalar yükselişe geçti. En düşük memur maaşı şu an 12 bin lira seviyesinde. Peki, öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 uzman öğretmen, başöğretmen yeni zamlı en düşük öğretmen maaşı ne kadar? İşte detaylı bilgi!