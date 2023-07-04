Mühendis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Temmuz 2023 yeni zamlı en düşük mühendis maaşı kaç lira?

MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Devlet kurumlarında çalışan mühendislerin maaşı Ocak ayında memurlara yapılan yüzde 30 zam ile 1/4 kademesindeki bir mühendis maaşı 21 bin 071 liraya ulaşmıştır.

Özel firmalarda işe yeni başlayan mühendisin maaşı ortalama 10 bin TL bandındadır. Bu oran 50 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Ancak bu rakam firmadan firmaya ve kişinin dalına göre değişebilir.