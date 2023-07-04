Memura - emekliye ‘fark’lı zam: Kanun teklifi Meclis'e geliyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz"

Memurlar ve memur emeklileri Temmuz zammını öğreniyor.
Toplu sözleşmeye göre yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı alacak olan memurların ve emeklilerinin zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.
Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Bu oranlara bir refah payı da ilave edilecek.
Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lira yapılacak.
KANUN TEKLİFİ YARIN MECLİS'E SUNULACAK
En düşük memur maaşını 22 bin liraya çıkartacak kanun teklifi yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.