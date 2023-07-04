İşçi emeklisi Temmuz 2023 maaş zammı kaç? İŞÇİ EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ HESABI! 2023 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Peki, işçi emeklisinin zam oranı kaç olacak? İşte merak edilenler...
REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI YARIN BELLİ OLUYOR
6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü yarın saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK= Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?
AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüzde 3,91, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,81 olacağına işaret etti. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.