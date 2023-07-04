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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 19:40
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    • 04.07.2023 19:42
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    İşçi emeklisi Temmuz 2023 maaş zammı kaç? İŞÇİ EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ HESABI! 2023 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?

    İlk 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, işçi emeklisi Temmuz maaş zammı belli olacak. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında işçi emeklisi zammı ne kadar sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte; işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusu da yanıt buldu. Peki, işçi emeklisi Temmuz zammı ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İşçi emeklisi Temmuz 2023 maaş zammı kaç?

    Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanıyor. Peki, işçi emeklisinin zam oranı kaç olacak? İşte merak edilenler...

    REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI YARIN BELLİ OLUYOR

    6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü yarın saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK= Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.

    6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

    AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüzde 3,91, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,81 olacağına işaret etti. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.

        EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

        SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çervesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.

        EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN 3 DEĞER REFERANS OLACAK

        Ocak döneminde yapılan ek zam artışı
        Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm emekli-memur maaşları için bir referans olacak.
        Emekliye zam düzenlemesi için asgari ücretin yüzde 15'in üzerinde refah payı ile belirlenmesi bir diğer önemli referans

        EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ

        5 Temmuz saat 10:00'da TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak
        6 aylık enflasyon rakamları sonrası SSK, Bağ-Kur emekli zammı refah payı hariç kesinleşecek
        Refah payı ve yeni düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak
        Emekliye zam düzenlemesi Meclis'e intikal edecek
        Düzenlemeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
        Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

            ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

            Emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşlar 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesaplarında görecek.

            TEMMUZ 2023 EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ NASIL YAPILACAK?

            Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek.

            Daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek
            Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak
            Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek

            EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU

            Sınıflandıracak olursak;

            7 bin 500-10 bin TL arasına yüzde 45
            10 bin-15 bin TL arasına yüzde 40
            15 bin-20 bin TL arasına yüzde 35
            20 bin üzerine yüzde 30 zam formülü masada bulunuyor. Detaylar Çalışma Bakanlığı'nın düzenlemeyi kamuoyu ile paylaşması sonrası kesinleşecek.
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            Haberler Ekonomi İşçi emeklisi Temmuz 2023 maaş zammı kaç? İŞÇİ EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ HESABI! 2023 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?
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