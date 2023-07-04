İşçi emeklisi Temmuz 2023 maaş zammı kaç? İŞÇİ EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ HESABI! 2023 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak?

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ İÇİN 3 DEĞER REFERANS OLACAK

Ocak döneminde yapılan ek zam artışı

Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm emekli-memur maaşları için bir referans olacak.

Emekliye zam düzenlemesi için asgari ücretin yüzde 15'in üzerinde refah payı ile belirlenmesi bir diğer önemli referans