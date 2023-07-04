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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 20:02
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    • 04.07.2023 20:02
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    En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! 2023! Tıkla-maaşını öğren...

    Emekli maaş hesabı binlerce kişi tarafından merak ediliyor. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı 1 Temmuz 2023 itibariyle ne kadar maaş alacaklarını araştırmaya başladı. Yarın 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekliye zam rakamları refah payı hariç kesinleşecek. Sonrasında Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma devreye girecek ve SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için ek zam belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli sandığı ne kadar alacak? Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

    En düşük emekli maaşı için araştırmalar hızlandı. Yarın açıklanacak enflasyon oranının ardından zamlı maaşlar ortaya çıkacak. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz zamlı maaş hesabı ve en düşük emekli maaşı...

    REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI YARIN BELLİ OLUYOR

    6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü yarın saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK= Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.

    EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında paylaşıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta enflasyon farkı ve refah payı belli olacak. SSK ve Bağ-kur emekli maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına ek olarak refah payı ile artış yaşayacak.

        6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

        AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüzde 3,91, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,81 olacağına işaret etti. Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.

        EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

        SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor. Milli gelir artışlarının tabana yayılma politikası çervesinde bu rakamların üzerine ilave refah payı verilebiliyor.
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        Haberler Ekonomi En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! 2023! Tıkla-maaşını öğren...
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