En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! 2023! Tıkla-maaşını öğren...

En düşük emekli maaşı için araştırmalar hızlandı. Yarın açıklanacak enflasyon oranının ardından zamlı maaşlar ortaya çıkacak. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz zamlı maaş hesabı ve en düşük emekli maaşı...
REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI YARIN BELLİ OLUYOR
6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü yarın saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK= Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın ilk haftasında paylaşıyor. Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 5 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Önümüzdeki hafta enflasyon farkı ve refah payı belli olacak. SSK ve Bağ-kur emekli maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon oranına ek olarak refah payı ile artış yaşayacak.