En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SGK 2023 SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, EYT MAAŞ HESAPLAMA! 2023! Tıkla-maaşını öğren...

En düşük emekli maaşı için araştırmalar hızlandı. Yarın açıklanacak enflasyon oranının ardından zamlı maaşlar ortaya çıkacak. Peki, ne kadar emekli maaşı alırım? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 2023 Temmuz zamlı maaş hesabı ve en düşük emekli maaşı...