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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 12:45
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    • 04.07.2023 12:45
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    Emekliye müjdeli haber sabah saat 10.00'da geldi! 7.500 TL ve üstü maaş alana jest! SSK BAĞ-KUR emeklisine piyango vuracak

    Bankalar, emeklilere sağladıkları promosyon ödemeleriyle ek gelir imkanı sunuyor. Bu promosyonlar emeklilere maddi destek sağlarken bankalar arasındaki rekabet avantajları artırıyor. Her bankanın belirlediği promosyon miktarı farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle emekliler başvuru yapmadan önce farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırarak en uygun avantajları sunan bankayı seçmeleri önem taşıyor. Son günlerde bazı bankaların promosyon miktarı 10.000 TL'yi aştı.

    Promosyon ödemeleri ne kadar oldu?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı olan bazı bankalar promosyon ödemeleri yaparak ek gelir sağlama imkanı sağlıyor. Bu promosyonlar emeklilere maddi açıdan önemli bir destek sağlarken bankalar arasındaki rekabet de avantajları artırıyor. Emeklilerin farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırarak en uygun avantajları sunan bankayı seçmeleri büyük bir önem taşıyor. Son yapılan artışlarla birlikte bazı bankalarda ödeme miktarı 10.000 TL'yi gördü.

    YENİ TUTARLAR AÇIKLANDI

    Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:

    Denizbank: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grup için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira arasında promosyon sunuluyor.

    Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 lira harcama sözü verenlere ekstra 1.500 lira promosyon veriliyor.

        Halkbank: Maaşa göre promosyon miktarları 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira olarak belirlenmiş.

        Garanti BBVA: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan 500 lira harcamaya karşılık 1.000 lira bonus veriliyor.

        Fibabanka: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira arasında değişiyor.

        ING: Maaşa göre promosyon miktarları 5.100, 5.950, 7.650, 8.500 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 ila en fazla 1.500 lira arasında ek promosyon veriliyor.

        İş Bankası: Maaşa göre promosyon miktarları 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira olarak belirlenmiş.

        QNB Finansbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.800, 5.600, 7.200, 8.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca kredi kartıyla yapılan harcamalara yıllık 1.200 lira indirim sağlanıyor.
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            Haberler Ekonomi Emekliye müjdeli haber sabah saat 10.00'da geldi! 7.500 TL ve üstü maaş alana jest! SSK BAĞ-KUR emeklisine piyango vuracak
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                SON DAKİKA