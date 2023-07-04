Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile yeni bekçi maaşı ne kadar, kaç TL?

Ayrıca, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memur zam oranları da kesinlik kazanacak. Bunun ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçeceğini duyurmuştur. Şu anda en düşük memur maaşı 12 bin 632 lira seviyesindedir. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu tutar 22 bin TL'ye yükseltilecek ve böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında bir zam yapılacak. Yeni bekçi maaşları, kesinlik kazandığında haberimizde yer alacaktır.