Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz memur zammı ile yeni bekçi maaşı ne kadar, kaç TL?

Temmuz zammıyla birlikte memur maaşları, enflasyon farkı ve refah payıyla güncellenecek. Aynı şekilde bekçi maaşları da 2023 Temmuz zammıyla yeniden hesaplanacak.
Milyonlarca çalışan, enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için heyecanla beklemektedir. Haziran ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu hafta açıklanacak ve 6 aylık fark memur maaşları üzerinde etkili olacak. Bu durumda "Yeni bekçi maaşları ne kadar olacak, kaç TL?" sorusu da gündemde önemli bir yer tutmaktadır. Memur maaşı zammıyla ilgili heyecan dorukta olup, bekçi maaşlarının ne kadar olacağı ve zamlı aylıkların ne zaman yatacağı merak konusudur.
Ayrıca, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memur zam oranları da kesinlik kazanacak. Bunun ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçeceğini duyurmuştur. Şu anda en düşük memur maaşı 12 bin 632 lira seviyesindedir. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu tutar 22 bin TL'ye yükseltilecek ve böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında bir zam yapılacak. Yeni bekçi maaşları, kesinlik kazandığında haberimizde yer alacaktır.