1 Temmuz itibarıyla asgari ücret miktarı yüzde 34'lük bir artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yapılan son artışlarla birlikte 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaşlarında da artış yaşandı. Peki, 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı kaç TL? İşte merak edilenler!