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    • Ekonomi
    • 04.07.2023 14:10
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    • 04.07.2023 14:28
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    65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı kaç TL?

    1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi. 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte 2 bin 604 TL olmuştu. Yeni ödeme miktarlarında artış yaşandı. Peki, 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı kaç TL? İşte detaylar!

    65 yaş yaşlılık maaşı ne kadar oldu?

    1 Temmuz itibarıyla asgari ücret miktarı yüzde 34'lük bir artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildi. Yapılan son artışlarla birlikte 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaşlarında da artış yaşandı. Peki, 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı kaç TL? İşte merak edilenler!

    65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

    65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

    1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükseldi.

    65 YAŞ, DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞ ZAMMI KAÇ TL?

    2023 yılında %75 hisseye göre en düşük dul ve yetim aylığı 4 bin 125 TL'ye yükseldi. 1.375 TL olan %25 oranında ölüm aylığı alan çocuk ise 1.875 TL alıyor. Emekli maaşının 5.500 TL'ye yükselmesiyle dul maaşı da 4.125 TL'ye çıkmıştı. Yetim maaşı ise 2.750 TL olmuştu.

        En düşük emekli aylığının 7.500 TL'ye yükselmesiyle, çalışmayan ve emekli aylığı bulunmayan dul eşin aylığı 5.625 TL, başka hak sahibi olmayan ve tek başına yetim aylığı alanların maaşlarının ise 3.750 TL'ye çıkması bekleniyordu.
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        Haberler Ekonomi 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz zammı sonrası 65 yaş, dul ve yetim aylığı maaş zammı kaç TL?
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