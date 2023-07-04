5 Temmuz 2023 memur enflasyon farkı nasıl hesaplanır? Aile yardımı olmadan 2023 Temmuz memur maaşı kaç para oldu? Meslek meslek zam hesaplama robotu!

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

MEMUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu, "28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM'nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak" diye konuştu.