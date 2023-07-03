Temmuz 2023 Vergisiz iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 fiyatları ne kadar? Öğrenciye vergisiz telefon başladı mı?

Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi gelmişti. Peki, Öğrenciye vergisiz telefon ne zaman verilecek? Temmuz 2023 Vergisiz iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
ÖĞRENCİYE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu 14 Mayıs, ikinci turu 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimler öncesinde "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" açıklamasında bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında gençlere verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesi için ilgili bakanlıklara talimat verdiğini kaydetti. Ancak şu an için öğrenciye vergisiz telefon uygulamasının ne zaman başlayacağı yönünde bir tarih bilgisi bulunmuyor.
IPHONE TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?
iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.
iPhone 14 128 GB / 8.757 Türk lirası ÖTV (%50) / 4.727 Türk lirası KDV (%18) / 1.578 Türk lirası TRT Payı (%10) / 158 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 256 GB / 9.492 Türk lirası ÖTV (%50) / 5.123 Türk lirası KDV (%18) / 1.710 Türk lirası TRT Payı (%10) / 171 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 512 GB / 11.017 Türk lirası ÖTV (%50) / 5.947 Türk lirası KDV (%18) 1.985 Türk lirası TRT Payı (%10) / 199 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 Türk lirası ÖTV (%50) / 5.337 Türk lirası KDV (%18) 1.781 Türk lirası TRT Payı (%10) / 178 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 Türk lirası ÖTV (%50) / 5.733 Türk lirası KDV (%18) 1.914 Türk lirası TRT Payı (%10) / 191 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 Türk lirası ÖTV (%50) / 6.541 Türk lirası KDV (%18) 2.184 Türk lirası TRT Payı (%10) / 218 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)
iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 Türk lirası ÖTV (%50) / 6099 Türk lirası KDV (%18) 2.036 Türk lirası TRT Payı (%10) / 204 Türk lirası Kültür Bakanlığı (%1)