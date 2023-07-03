Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.07.2023 06:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2023 06:58
    ABONE OL

    TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023? İş yeri, dükkan, ev kirası hesaplama!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrası Temmuz ayı kira artış oranı belli olacak. Peki, Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşre detaylar...

    takvim.com.tr
    Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023?

    Temmuz ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca ev sahibi ve kiracı tarafından merakla beklenen kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon oranlarının açıklanmasıyla netlik kazanacak. Bu kapsamda milyonlarca kişi "2023 Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama işlemine dair merak edilenler...

    TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Temmuz 2023 kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı tahmin ediliyor. Kira artış oranı da o zaman belli olacak.

    KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;

    "Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

    Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

        HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 NE KADAR?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

        TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

        KONUT ÖRNEK HESAP

        Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

        Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2023

        Girdiğiniz Artış Oranı: %25

        Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

        Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

        Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Gözler kritik Kabine’de! İşte toplantının gündemi
        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023? İş yeri, dükkan, ev kirası hesaplama!
            loading
            SON DAKİKA