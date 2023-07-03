Emekliye müjde sabah 08.30 sularında verildi! 7.500 TL ve üstü maaş alan yaşadı! SSK BAĞ-KUR emeklisine promosyon jesti

Bankalar emeklilere promosyon ödemeleri yaparak ek gelir sağlama imkanı sunuyor. Bu promosyonlar, emeklilere maddi açıdan destek olurken, bankalar arasındaki rekabet de avantajları artırıyor. Promosyon miktarı bankalar arasında değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle emeklilerin başvuru yapmadan önce farklı bankaların promosyon tekliflerini karşılaştırması ve en uygun avantajları sunan bankayı seçmesi önem taşıyor. Son günlerde bazı bankalarda ödeme miktarı 10.000 TL'yi aştı.
YENİ TUTARLAR AÇIKLANDI
Bankaların maaşa göre promosyon teklifleri hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte bazı bankaların sunduğu promosyonlar:
Denizbank: EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen grup için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 lira arasında promosyon sunuluyor.
Akbank: Maaşa göre promosyon miktarları 4.200, 4.850, 6.250, 7.000 lira arasında değişiyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 lira harcama sözü verenlere ekstra 1.500 lira promosyon veriliyor.