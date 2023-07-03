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    • Ekonomi
    • 03.07.2023 06:26
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    • 03.07.2023 06:58
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    Bugün Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak mı? Memur emekli 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Temmuz ayı kira artış oranı kaç TL oldu?

    Her ayın ilk günlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranı kira artış oranı gibi pek çok ekonomik konuda yön belirleyici olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak mı? Memur emekli 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Temmuz ayı kira artış oranı kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

    Haziran ayı enflasyon rakamları için geri sayım sona eriyor. Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte emekli memur zammı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kişinin beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları için araştırmalar başladı. Peki, Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak mı? Memur emekli 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Temmuz ayı kira artış oranı kaç TL oldu? İşte detaylar...

    HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
    Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.

    HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

    Merkez Bankası, Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Geçen ay yüzde 2,49 olan haziran ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,81'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 38,55 oldu.

        TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 29,84'ten 30,65'e yükselirken, 24 ay sonrası için yüzde 17,74'ten 18,12'ye çıktı.
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        Haberler Ekonomi Bugün Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak mı? Memur emekli 6 aylık enflasyon farkı ne zaman belli olacak? Temmuz ayı kira artış oranı kaç TL oldu?
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