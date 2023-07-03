250.000 TL'lik eski banknotu bulduysanız zengin oldunuz! Dolapları tek tek kontrol edin sizde de olabilir! Servet değerinde...

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uzun süredir saklanan ve üzerinde basım hatası bulunan özel bir banknot ortaya çıktı. İlçede görevli bir memur, maaş dağıtımı sırasında dikkatini çeken bir 250 bin TL'lik banknot üzerinde Atatürk'ün resminin yüzünde damla şeklinde bir basım hatası olduğunu fark etti. Bu özel banknotu koleksiyonuna eklemek isteyen vatandaş uzun yıllar boyunca parayı sakladı. Şimdi bu parayı binlerce TL'ye satmaya hazırlanıyor.
HATAYI FARK ETTİ
İlçede memur olarak görev yapan bir vatandaş maaşları dağıtırken dikkatini çeken 250 bin TL'lik banknotta Atatürk'ün resminin yüzünde damla gibi bir basım hatası olduğunu fark etti.
Banknot koleksiyoncusu olan vatandaş zaman içinde basım hatası olan bu nadir banknotun değerinin artabileceğine inanarak sabırla bekledi. Bu özel banknotu koleksiyonuna ekleyen vatandaş, uzun yıllar boyunca sakladığı banknotun değerinin artabileceği düşüncesiyle hareket etti.