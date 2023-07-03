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    • Ekonomi
    • 03.07.2023 10:00
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    • 03.07.2023 10:00
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    250.000 TL'lik eski banknotu bulduysanız zengin oldunuz! Dolapları tek tek kontrol edin sizde de olabilir! Servet değerinde...

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. Uzun bir süredir saklanan ve üzerinde özel bir basım hatası bulunan nadir bir banknot bir banknot koleksiyoncusu tarafından ortaya çıkarıldı. Banknot üzerindeki hatanın değerli bir koleksiyon eşyası haline gelebileceğine inanan vatandaş yıllar boyunca sabırla bekleyerek 250 bin TL'lik banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor. Bu banknotun üzerindeki hatanın değerli bir koleksiyon eşyası haline gelebileceğine inanan vatandaş sabırla bekledi ve şimdi ise 250 bin liralık banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor.

    250.000 TL’lik eski banknotu bulduysanız müjde!

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde uzun süredir saklanan ve üzerinde basım hatası bulunan özel bir banknot ortaya çıktı. İlçede görevli bir memur, maaş dağıtımı sırasında dikkatini çeken bir 250 bin TL'lik banknot üzerinde Atatürk'ün resminin yüzünde damla şeklinde bir basım hatası olduğunu fark etti. Bu özel banknotu koleksiyonuna eklemek isteyen vatandaş uzun yıllar boyunca parayı sakladı. Şimdi bu parayı binlerce TL'ye satmaya hazırlanıyor.

    HATAYI FARK ETTİ

    İlçede memur olarak görev yapan bir vatandaş maaşları dağıtırken dikkatini çeken 250 bin TL'lik banknotta Atatürk'ün resminin yüzünde damla gibi bir basım hatası olduğunu fark etti.

    Banknot koleksiyoncusu olan vatandaş zaman içinde basım hatası olan bu nadir banknotun değerinin artabileceğine inanarak sabırla bekledi. Bu özel banknotu koleksiyonuna ekleyen vatandaş, uzun yıllar boyunca sakladığı banknotun değerinin artabileceği düşüncesiyle hareket etti.

        Şimdi ise 250 bin liralık banknotu binlerce TL'ye satmayı planlıyor. 1992 yılında basılan ve 1999'da tedavülden kalkan banknot, günümüzde oldukça nadir bulunan ve koleksiyoncular tarafından aranan bir para birimi.

        Banknotun orijinal olduğunu ve baskı hatası nedeniyle Atatürk'ün yüzünde gözyaşı damlası gibi bir iz bulunduğunu belirten vatandaş, "250 bin lira banknot o dönem maaşımın dörtte biriydi. Şimdi ise, 250 bin TL'ye satmaya hazırım. Satın almak isteyenler banknota bakabilirler" dedi.

        Vatandaş açıklamasını şu şekilde bitirdi:

        "O dönemlerde bankalardan maaş çekme yoktu. Biz maaşları personelimize Ziraat Bankasından çekerek elden dağıtırdık. Yine böyle bir maaş dağıtımı esnasında bankadan çektiğim bir banknot arasında yer alan hatalı basım bir para dikkatimi çekti.
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            Haberler Ekonomi 250.000 TL'lik eski banknotu bulduysanız zengin oldunuz! Dolapları tek tek kontrol edin sizde de olabilir! Servet değerinde...
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