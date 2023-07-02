Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İş yeri, dükkan, ev kirası hesaplama!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları sonrası Temmuz ayı kira artış oranı belli olacak. Peki, Temmuz ayı kira zammı kaç TL 2023? TEFE TÜFE Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşre detaylar...
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Temmuz 2023 kira zammı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarıyla belirleniyor. Haziran ayı enflasyon rakamlarının 5 Temmuz Çarşamba günü açıklanacağı tahmin ediliyor. Kira artış oranı da o zaman belli olacak.
KİRA ARTIŞ SINIRI DEVAM EDİYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılacağını açıkladı ve şunları söyledi;
"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."
Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.