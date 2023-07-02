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    • Ekonomi
    • 02.07.2023 17:17
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    • 02.07.2023 17:17
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    Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? Temmuz ayı Kabine Toplantısı yarın mı yapılacak? Gündemdeki konular ne? Torba yasa, maaş zammı...

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bu hafta toplanıyor. Kabine'nin gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Temmuz ayı Kabine Toplantısı yarın mı yapılacak? Gündemdeki konular ne? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kabine Toplantısı ne zaman 2023?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor. Gündemde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa var. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? Temmuz ayı Kabine Toplantısı yarın mı yapılacak? İşte detaylar...

    2023 KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son dakika yapılacak mı merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü yapılacak.

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?

    Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

    Ayrıca toplantıda, İsveç'in NATO üyeliğinin de kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINAN KARARLARI AÇIKLAYACAK

        Ekonomi ana gündem maddesiyle yapılacak Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları "Millete Sesleniş" konuşması ile kamuoyuna duyuracak.

        A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, şunları söyledi:

        "Gözler yarın Külliye'de olacak. Çünkü hükümet bayram dönüşü yoğun mesaisine başlıyor. Yarın da Kabine Toplantısı oldukça önemli. Toplumu ilgilendiren düzenlemeler kabine toplantısında ele alınacak. Bayram boyunca ekonomi kurmayları çalıştı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda bu çalışma yürütüldü. Meclis'te gündeme gelecek olan torba kanun teklifinin taslağı bir anlamda tamamlanmış durumda.

        Yarın Kabine'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onay vermesinden sonra da Meclis'te hızla gündeme gelecek komisyon sonrasında Meclis Genel Kurulu aşaması olacak bu torba kanun için.

        SON KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI

        14 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda asgari ücrete yapılacak ara zam, deprem bölgesine yönelik çalışmalar, iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

        Toplantıda öncelikli gündem ekonomideki gelişmeler oldu. Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele için atılacak adımlar görüşüldü.

        Asgari ücrete yapılacak ara zam konusu da ele alındı.

        Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yapımı sürüyor. Toplamda 650 bin deprem konutunun yapılması hedefleniyor. Depremzedelere konutların planlanandan daha erken teslim edilebilmesi için farklı formüller üzerinde duruluyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı çalışma da toplantıda değerlendirildi.

        Terörle mücadele ve dış politikadaki gelişmeler de kabinenin gündemindeydi.
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        Haberler Ekonomi Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? Temmuz ayı Kabine Toplantısı yarın mı yapılacak? Gündemdeki konular ne? Torba yasa, maaş zammı...
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