Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak 2023? Temmuz ayı Kabine Toplantısı yarın mı yapılacak? Gündemdeki konular ne? Torba yasa, maaş zammı...

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NASIL OLACAK?

Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı'nda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile torba yasa başta olmak üzere küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

Ayrıca toplantıda, İsveç'in NATO üyeliğinin de kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.